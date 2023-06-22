В Украине заявили об увеличении количества российских солдат в Беларуси

Опубликовано: 22.06.2023 11:43 , Обновлено: 22.06.2023

Госпогранслужба Украины зафиксировала небольшое увеличение количества российских военнослужащих на территории Беларуси. Об этом заявил Андрей Демченко, спикер погранслужбы Украины.

Демченко напомнил, что в начале 2023 года Госпогранслужба Украины сообщала, что число российских военных в нашей стране составляло около 10-11 тысяч.

В настоящий момент, по данным украинских пограничников, количество российских солдат на уровне около 1 500 военнослужащих. По словам Демченко, в последнее время их число увеличилось, но несущественно, «где-то на 500 человек».

По словам Демченко, увеличение числа российских военных на территории Беларуси опасности не представляет. «Они больше вовлечены в обучение, подготовку», сообщила”РБК Украина”.

Он отметил, что погранслужба не фиксирует, что у РФ достаточно сил на территории Беларуси, чтобы «совершить повторное вторжение по этому направлению».

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За время войны Украина значительно укрепила границу с Беларусью.

— В настоящее время все 229 км общей границы — это сочетание фортификационных сооружений и природных особенностей. Болота, реки, леса составляют 70% границы и непроходимы для любой техники, — рассказал Укринформу Виталий Коваль, глава Ровенской областной военной администрации.

Беларусь заявление Госпогранслужбы Украины пока никак не прокомментировала.

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