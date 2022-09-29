В Украине заявили о пожаре на Запорожской АЭС. Что известно

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Опубликовано: 29.09.2022 15:31 , Обновлено: 29.09.2022

Украинские каналы в Телеграм и соцсетях заявили, что на Запорожской АЭС произошел пожар. В администрации Никополя (находится на другой стороне водохранилища от Энергодара, где работает ЗАЭС) заявили, что "не нужно хвататься за таблетки, [все] под контролем».

Украинский “Энергоатом” в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” не подтвердила информацию о возгорании на энергоблоке ЗАЭС.

“Готовим опровержение”, – заявили в украинской компании.

Тем временем, украинские неофициальные источники утверждают, что внештатная ситуация произошла на 2-м энергоблоке ЗАЭС.

Сам реактор был остановлен планово 11 августа и с тех пор упоминания о его запуске не было.

А вот российские оккупационные власти Энергодара опровергли возгорание второго энергоблока Запорожской АЭС, сообщил ТАСС. Зато заявили, что ВСУ нанесли удары по станции с попомщью беспилотников, но угрозы безопасности нет. Доказательств там не привели.

Обновлено "На Запорожской АЭС произошло лишь короткое замыкание и небольшое задымление. Внештатная ситуация ликвидирована, все работает в штатном режиме", — глава российских оккупационных властей Энергодара.

Ранее Телеграф сообщил, что во время визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС вместе с делегатами организации туда прибыли и журналисты. Представитель России попытался ответить на их вопрос, почему воронка и часть ракеты в ней в близи ЗАЭС свидетельствует о том, что удар нанесли со стороны оккупированных Россией территорий.

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