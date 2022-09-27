В Украине заявили, что взяли первого мобилизованного россиянина в плен

🎥 Видео

Опубликовано: 27.09.2022 14:12 , Обновлено: 27.09.2022

Украинские телеграм-каналы 27 сентября распространили видео взятого в плен российского солдата немолодого возраста. Там утверждают, что мужчина на нем - один из попавших под мобилизацию объявленную неделю назад. Разобрались, почему это это не так.

Тем временем, в российских пабликах распространяют видео мобилизованного, который жалуется, что командование пообещало отравить его отряд на фронт под Херсон без подготовки уже 29 сентября.

Советник главы МВД Украины Анатолий Геращенко написал у своем тг-канале: “Есть! Есть первый факт сдачи в плен мобилизованного 5 дней назад жителя Ростовской области”.

По его словам, бойцы 92-й бригады ВСУ взяли в плен “перепуганного, замерзшего “мобика” в лесу под Купянском”. Он якобы дезертировал из своей воинской части и пытался вернуться в РФ, но заблудился, утверждает украинский чиновник.

Украинский журналист Цаплиенко, однако утверждает, что взятый в плен солдат - “российский гвардеец”, и ничего не говорит о мобилизации.

https://twitter.com/666_mancer/status/1574701208929026048?s=20&t=PRHX8KNshmiFUYnJx2VUKQ

Алексей Пашков, боец 2-й Таманской дивизии из Подмосковья. Написано в документах, которые можно рассмотреть на видео. Также в документах значится дата от 06.07.2022 года. А ещё фигурирует контракт о прохождении воинско службы. Таким образом, на видео всё-таки не мобилизованный россиянин, а профессиональный контрактник.

В то же время, российские СМИ и соцсети распространяют видео мужчины в военной форме, который утверждает, что как раз попал под мобилизацию и его отряд отправляют в Украину под Херсон уже 29 сентбря.

https://twitter.com/Kirilenko_a/status/1574684142381301760?s=20&t=Zy6gT_kdy-auZDeaj298Fw

Российские правозащитники также заявляют, что мобилизованных везут на фронт без подготовки. Так, правозащитна организация «Первый отдел» утверждает ю, что мобилизованные «не участвуют в учениях, не проходят медицинскую комиссию и не проходят никакую подготовку». Правозащитники пока не публиковали статистику, насколько массовой может быть отправка мобилизованных на фронт без боевого слаживания и подготовки.

Ранее Телеграф сообщил, что попавшие под частичную мобилизацию россияне поделились видео, на котором видно, какое оружие им выдают на складах.

Мобилизованные в России показали, какое оружие им выдают