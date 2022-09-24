Мобилизованные в России показали, какое оружие им выдают

🎥 Видео

Опубликовано: 24.09.2022 13:14 , Обновлено: 24.09.2022

Попавшие под частичную мобилизацию россияне поделились видео, на котором видно, какое оружие им выдают на складах.

Так, мобилизованные в Приморском крае рассказали, что получают ржавые автоматы Калашникова. Судя по словам на видео, в качестве объяснения им привели доводы, что они танкисты и достаточно будет и такого личного стрелкового оружия.

[info_b]Осторожно! На видео может быть нецензурная лексика. [/info_b]

https://twitter.com/SergAibertich/status/1573583256062251008?s=20&t=qXkFVuGNhEfWjz1nOZXaxA

На другом видео мужчина за кадром объясняет, что такое оружие выдали, “чтобы вспомнили руки”. “Комментировать не хочу”, - говорит автор видео.

https://twitter.com/AleschProks/status/1573602360353587201?s=20&t=qXkFVuGNhEfWjz1nOZXaxA

Ранее очевидцы поделились фотографиями в социальной сети “ВКонтакте”, сделанные на одном из путей поставок российской техники в Украину, железной дороге из центра России в Ростов-на-Дону.

На составе, снятом рядом с вокзалом города Миллерово, видны танки Т-62М.

Такие танки были созданы на базе танка Т-55 и производились в СССР с 1962 по 1975 год, прошедшие модернизацию в начале 80-х.

Где взять бронежилеты и оружие?

В то же время, российские издания распространяют информацию, что мобилизованным пообещали выдавать штык-нож, берцы, бронежилет, каску и классический автомат АК-74. Так [link href=“https://rueconomics.ru/23659660-voennii_ekspert_artamonov_rasskazal_kakoe_oruzhie_poluchat_mobilizovannie_rossiyane?_gl=196tpqt_ga*VWRiSVUxdG5hdHIzX2FzNEFRcVczWlR2QXpUUGl2bjBVaUpGalVmNTV3M25obmVVMFktREg0eFlVVWlDQlRUZQ..” rel=“noopener” target=“_blank”] утверждает [/link] военный эксперт Александр Артамонов.

[info_b]АК-74 - 5,45-мм [link href=“https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A74” target=“_blank” rel=“noopener”] автомат [/link] Калашникова образца 1974 года, разработанный в 1970 году советским конструктором Калашниковым и принятый на вооружение вооружённых сил СССР в 1974 году. Является дальнейшим развитием АКМ.[/info_b]

Однако даже среди российских экспертов возникли сомнения в наличии достаточного количества снаряжения.

“Встает вопрос: где взять триста тысяч бронежилетов для этих людей, четыреста-пятьсот танков, тысячи орудий, десятки тысяч единиц другого вооружения. И все это нужно будет получить в кратчайшие сроки, в течение трех-четырех месяцев. Это действительно сверхзадача, с которой мы должны будем справиться”, - [link href=“https://www.mk.ru/politics/2022/09/21/nazvan-vozmozhnyy-srok-podgotovki-mobilizovannykh-k-specoperacii.html” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] слова военного публициста Владислава Шурыгина МК.ру.

[info_b]Уже во время публикации новости появилась информация, что генерал российской армии, заместитель министра обороны Д. В. Булгаков снят со свой должности. Он отвечал за тыловое обеспечение ВС РФ.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что власти Словении решили передать Вооруженным силам Украины 28 танков M-55S. Взамен европейская страна получит от Германии 40 грузовиков, сообщил 24UR в понедельник, 19 сентября.

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