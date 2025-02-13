В Украине ввели санкции против экс-президента Порошенко

Опубликовано: 13.02.2025 08:42 , Обновлено: 13.02.2025

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 12 февраля ввел санкции против экс-президента страны, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Об этом сообщила украинская версия журнала Forbes со ссылкой на два осведомленных источника.

Согласно одному из источников, который присутствовал на заседании СНБО, вероятно речь может идти о статье “Государственная измена”, — рассказали в Forbes.ua.

Подробности о том, в чём будут заключаться введённые против политика санкции, пока не известны - на сайте СНБО Украины официального сообщения о санкциях в отношении Петра Порошенко пока нет.

В свою очередь сам бывший президент Украины публично прокомментировал эту информацию. Он назвал принятое в отношении него решение «антиконституционным» и «политически мотивированным».

«У меня была вся информация о подготовке этой провокации, но до последнего верил, что здравый смысл одержит победу. Но одержал победу нездоровый», - написал он в Telegram-канале.

Он также назвал происходящее «преступлением, заказчиком и исполнителем которого стал лично Владимир Зеленский».

Порошенко упрекнул действующего главу государства в том, что вместо того, чтобы решать государственные дела, тот «весь день занимался санкциями против моей скромной персоны».

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что МВД России объявило в розыск украинского президента Владимира Зеленского и экс-главу Украины Петра Порошенко.

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко