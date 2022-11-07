В Украине российские мобилизованные массово сдались в плен
Украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал видео, полученное, по его словам, от 92-й бригады ВСУ. На нем группа пленных российских военных заявила, что их без подготовки бросили в бой под Сватово Луганской области.
По [link href=“https://t.me/Tsaplienko/19861” rel=“noopener” target=“_blank”] словам [/link] украинского журналиста, всего сдались двадцать один российский военнослужащий 9-го полка - в основном жители Москвы и Московской области. Как говорят украинские бойцы, российские мобилизованные сдались по собственной инициативе.
На видео пленные российские солдаты обвинили свое командование в равнодушии и в том, что их использовали как пушечное мясо. По словам пленных, их бросили на позиции под Сватовым без еды и даже без воды.
https://twitter.com/GraniTweet/status/1589701377030492160?t=YRgDWZFdwYq5jNyeBblSog&s=19
“Мы трое суток не ели, не пили”, - сказал один из сдавшихся мобилизованных.
«Не верьте, пацаны, это все п####ж, бросают сразу на передок», - заявил другой пленный на видео.
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