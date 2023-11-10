ГУР Украины показало видео атаки на российские корабли в Крыму

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Опубликовано: 10.11.2023 11:35 , Обновлено: 10.11.2023

Главное управление разведки Минобороны Украины 10 ноября отчитались о поражении сразу нескольких военных кораблей в Черном море у берегов Крыма. Власти России эту информацию пока не комментировали.

По словам пресс-службы ГУР, ударам морских дронов подверглись десантные корабли проекта 11770 класса “Серна”.

“На судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в том числе БТР-82”, - говорится в сообщении.

[Telegram_widget url=“https://t.me/telegrafby/21718”] В ГУР особо отметили, что данные малые десантные катера Россия активно использовала для снабжения своих войск на остров Змеиный (сейчас освобожден ВСУ). “Кроме того, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы «Тор-м2» для мобильного прикрытия своей группировки на острове и в Черном море”, - уточнили украинские разведчики. Также россияне, по данным ГУР, используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации.

В ГУР не назвали количество атакованных судов, однако украинские СМИ сообщили о двух. Телеканал “Суспільне” утверждает, что украинские дроны осуществили атаку в районе села Черноморское на северо-западе Крыма.

[info_b]Российские десантные катера проекта 11770 «Се́рна» — предназначены для высадки десанта на необорудованный берег или доставки боевой гусеничной, колёсной и другой военной техники общей массой до 45 тонн. Корабли могут доставлять на поле боя передовые подразделения десанта с вооружением (92 человека) с высокой скоростью 30 узлов, что превышает показатели других катеров аналогичного класса.

На момент атаки в строю у РФ было 16 таких кораблей. [/info_b]

Не только корабли

Российский телеграм-канал “Рыбарь”, близкий к Минобороны РФ, сообщил, что кроме атаки на десантные корабли ВСУ провели несколько попыток ударов по другим объектам в Крыму.

“Сначала двумя беспилотниками ВСУ намеревались поразить нефтебазу в Феодосии, но БЛА были сбиты… За этим последовал удар по пункту базирования Черноморского флота и ФСБ России в Чернорморском. Как минимум одной противокорабельной ракетой «Нептун», - сообщил тг-канал.

“В произошедшем удивляет халатность: по прошествии почти двух лет активных боевых действий в пункте базирования ЧФ и ФСБ по-прежнему нет боновых заграждений. Это автоматически делало Черноморское лакомой целью ВСУ”, - сделали там вывод.