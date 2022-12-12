В Украине рассказали, когда ВСУ снова пойдут в контрнаступление

Опубликовано: 12.12.2022 17:03 , Обновлено: 12.12.2022

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, когда его военные снова начнут активно контрнаступать. По его словам, все зависит от погоды.

«Погодные условия, переход от сухой осени к еще не морозной зиме… мы наблюдали дожди и очень тяжелые условия для атак с любой стороны. Потому что сырой грунт, и колесная техника почти не может проходить…» — отметил Резников.

Министр пообещал, что ВСУ продолжит контратаки, «когда почва станет более твердой».

В свою очередь эксперт группы Информационное сопротивление Александр Коваленко выразил мнение, что ВСУ могут начать контрнаступление в районе Кременной и Сватово Луганской области могут начаться уже в ближайшее время.

«Сейчас там происходит формирование условий, но даже сегодня есть разницы между локациями. Она заключается в том, что Кременная фактически находится в условиях оперативного окружения — в серой зоне. Это обусловлено тем, что российские оккупанты пытаются удерживать эту локацию, но они не могут под натиском ВСУ этого делать, поэтому оставляют некоторые позиции», — отметил он.

К слову, ранее российский генерал, депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что украинские военные увеличили дальность американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с 70 до 145 километров.