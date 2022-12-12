Украинские HIMARS удвоили дальность ударов

Опубликовано: 12.12.2022 11:02 , Обновлено: 12.12.2022

Украинские военные увеличили дальность американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с 70 до 145 километров. Об этом заявил российский генерал, депутат Госдумы Андрей Гурулев

«Мы видим, что ВСУ пытаются бить по нашим базам, по скоплению войск, по скоплению запасов материальных средств. Мы видим только за последние сутки, когда они наносили удары из Himars, наши посчитали, что он уже не на 70 километров летает, а на 145 километров», — сказал он в эфире гостелеканала «Россия 1».

По его мнению, западные страны поставят украинцам «рано или поздно все — орудия любой дальности, танки, авиацию».

О том, что новыми поставками вооружений дальность HIMARS растет, написали и в некоторых телеграм-каналах.

[info_b]Киев эту информацию официально не комментировал.[/info_b]

При этом ранее издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на анонимные источники в американском правительстве писало, что США тайно сократили дальность нанесения удара у переданных Украине пусковых установок РСЗО HIMARS.

По информации журналистов, HIMARS переделали так, чтобы из них невозможно было стрелять ракетами большой дальности. А именно — баллистическими ракетами ATACMS с дальностью полета почти 300 километров.