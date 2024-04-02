В Украине прекратили защищать права интеллектуальной собственности белорусов - ТАСС
Правительство Украины приостановило регистрацию и защиту прав интеллектуальной собственности белорусов, пока в стране действует военное положение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
“Уточнено, что на период военного положения прекращается регистрация объектов права интеллектуальной собственности в таможенном реестре”, - сказал Мельничук.
Нововведения касаются всех белорусов, белорусских юридических лиц, а также тех, против кого ввели персональные санкции или другие ограничительные меры. Конкретных людей из последней категории в кабинете министров Украины, как передал ТАСС, не назвали.
На практике это означает, что страна не будет препятствовать копированию белорусских товаров, брендов, изобретений, произведений науки, культуры, искусства и не только.
Ранее Telegraf.news сообщал, что белорусские власти разрешили использовать некоторые объекты интеллектуальной собственности без согласия правообладателей из «недружественных стран». Это касается компьютерных программ, музыкальных произведений, телепрограмм и не только.
Власти Беларуси разрешили использовать фильмы и музыку без согласия правообладателей из «недружественных стран»