В Украине пообещали назначить стипендию в честь погибшего под Актау азербайджанского пилота

Опубликовано: 30.12.2024 09:13 , Обновлено: 30.12.2024

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев сообщил у себя в соцсетях, что на его родине решили почтить память одного из пилотов самолёта "Азербайджанских авиалиний", потерпевшего катастрофу во время полета в российский город Грозный.

К слову, в Баку Александр Калянинов уже был официально назван национальным героем за то, что ценой своей жизни смог спасти часть пассажиров Embraer, сбитого, по словам Алиева, российскими ПВО.

Посол Украины объяснил, почему решили увековечить имя азербайджанского пилота: “Среди пилотов, спасших жизни пассажиров самолета, был и Александр Калянинов. Александр окончил магистратуру в Украинской государственной летной академии в Кропивницком”.

В честь погибшего азербайджанского героя в летной академии в Украине назвали одну учебную аудиторию. А также рассматривают возможность учреждения специальной стипендии имени Александра Калянинова.

Напомним, что президент Азербайджана в воскресенье 29 декабря выступил с резкой речью, где прямо обвинил в падении самолёта обстрел его российскими ПВО недалеко от Грозного.

Также Алиев похвалил действия пилотов упавшего самолёта. «Хотя, конечно, пилоты были опытными и знали, что в этой аварийной посадке им не выжить. Однако, чтобы спасти пассажиров, они проявили огромный героизм, и именно в результате этого в авиакатастрофе есть выжившие. Именно в результате этого часть фюзеляжа не сгорела, и именно благодаря этому сегодня мы можем однозначно сказать, что самолет был сбит Россией», — сказал он.

«Не делает чести» — Алиев обвинил Россию в желании «замять» обстрел пассажирского самолёта над Грозным

[inf]## Авиакатастрофа в Актау

Инцидент с самолётом Embraer E190 “Азербайджанских авиалиний” произошел 25 декабря. Он направлялся из Баку в Грозный. Однако над российским аэропортом развернулся и полетел в Актау в Казахстане. Не долетев несколько километров до аэропорта, авиалайнер рухнул и взорвался.

На борту самолёта находилось 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа), из них выжило 29.

Через три дня после авиакатастрофы президент России Владимир Путин принёс извинения президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Но не назвав причин, указал на “трагический инцидент в воздушном пространстве России”. [/inf]