В Украине показали спутниковые снимки российского порта "Кавказ" после удара ракет
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Украинские СМИ показали спутниковые снимки, на которых видны последствия удара ракет по парому в российском порту "Кавказ". На них видны значительные повреждения.
На фото можно заметить сам уничтоженный и затонувший паром, а также ещё несколько судов. Там же видны поврежденное железнодорожное полотно и припаркованные пожарные машины.
Ранее Telegraf.news писал, что в краснодарском порту «Кавказ» в России ракета атаковала судно «Конро Трейдер» — железнодорожный паром с топливными цистернами. В результате он затонул, сообщили украинские и российские медиа.
В порту «Кавказ» после удара ракеты затонул российский паром с 30 цистернами топлива
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