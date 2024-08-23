В Украине показали спутниковые снимки российского порта "Кавказ" после удара ракет

📷 Фото

Опубликовано: 23.08.2024 12:51 , Обновлено: 23.08.2024

Украинские СМИ показали спутниковые снимки, на которых видны последствия удара ракет по парому в российском порту "Кавказ". На них видны значительные повреждения.

На фото можно заметить сам уничтоженный и затонувший паром, а также ещё несколько судов. Там же видны поврежденное железнодорожное полотно и припаркованные пожарные машины.

Фото порта и парома до удара украинских ракет

Ранее Telegraf.news писал, что в краснодарском порту «Кавказ» в России ракета атаковала судно «Конро Трейдер» — железнодорожный паром с топливными цистернами. В результате он затонул, сообщили украинские и российские медиа.

В порту «Кавказ» после удара ракеты затонул российский паром с 30 цистернами топлива