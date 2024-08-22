В порту "Кавказ" после удара ракеты затонул российский паром с 30 цистернами топлива

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Опубликовано: 22.08.2024 19:47 , Обновлено: 22.08.2024

В краснодарском порту «Кавказ» в России ракета атаковала судно «Конро Трейдер» - железнодорожный паром с топливными цистернами. В результате он затонул, сообщили украинские и российские медиа.

Как передал Telegram-канал Brief, по информации российских экстренных служб, на борту находилось пять человек, их судьба неизвестна. По данным Brief, удар нанесла Украина ракетой “Нептун”, предположительно, из Одесской области.

Для тушения в порт отправили пожарный поезд. Как рассказал глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков, на пароме в момент атаки было 30 цистерн с топливом. В оперштабе Краснодарского края подтвердили, что паром затонул, передал Brief.

Позже в российском Минтрансе сообщили, что ситуация в порту Кавказ находится на контроле у экстренных и силовых служб, сотрудников порта эвакуировали. По информации российских медиа, этот паром был единственным большим, который работал на маршруте “Порт “Кавказ” - Керчь”.

Так выглядел паром до потопления

[info_b]Порт “Кавказ” — пятый по грузообороту порт РФ и второй по грузообороту порт в Черноморско-Азовском бассейне после порта Новороссийска в Краснодарском крае. Порт является одним из крупнейших пассажирских портов России.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что беспилотники атаковали военный аэродром “Мариновка” в Волгоградской области РФ в ночь на 22 августа. По данным спутников NASA, пожар возник в том числе на площадке, где стоят самолеты.

Дроны атаковали российский военный аэродром в 450 км от границы с Украиной