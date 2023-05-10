В Украине показали обломки "несбиваемой" российской ракеты "Кинжал"

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Опубликовано: 10.05.2023 18:47 , Обновлено: 10.05.2023

Немецкое издание Bild опубликовало видео обломков российской "гиперзвуковой" ракеты "Кинжал", которую сбили украинские ПВО 4 мая. Ранее в Пентагоне подтвердили, что это было сделано с помощью ЗРК Patriot.

В России заявляли, что их “Кинжалы” сбить не могут никакие современные зенитные комплексы. Однако на Западе к таким заявлениям отнеслись с долей скепсиса.

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В США ранее только могли надеяться, что их ЗРК могут сбивать даже самые новые российские разработки в сфере ракетостроения, но на практике это удалось подтвердить только в мае 2023 года в небе над Киевом.

Как старый американский Patriot смог сбить российский гиперзвуковой «Кинжал»? Эксперты раскрыли секрет