В Украине показали, как спасатели борются с тлением на укрытии ЧАЭС после попадания БПЛА

🎥 Видео

Опубликовано: 17.02.2025 18:59 , Обновлено: 17.02.2025

Украинское государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» опубликовало видео, демонстрирующее ход ликвидации последствий попадания беспилотника в «Новый безопасный конфайнмент». Кадры опубликовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

На видео запечатлена работа спасателей и специалистов на территории промплощадки ЧАЭС, продолжающих тушение очагов тления и частичный разбор конструкций укрытия «Арка». К ликвидации последствий привлечены спасатели ГСЧС, развёрнуты рабочие линии к пяти стволам. Задействованы три группы альпинистов (по четыре человека в каждой), проделано 22 отверстия, площадь вскрытия — около двух квадратных метров.

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Согласно официальным данным, радиационная обстановка на промплощадке НБК и на территории ЧАЭС остаётся стабильной. «Выхода радиоактивных продуктов за установленные границы не зафиксировано», — подчеркнули в ГСЧС.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о реакции МАГАТЭ на удар дрона по ЧАЭС.

В МАГАТЭ рассказали об уровне радиации на Чернобыльской АЭС после удара дрона