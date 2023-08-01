Украинские морские дроны атаковали два российских корабля в Черном море - Минобороны РФ

Опубликовано: 01.08.2023 08:23 , Обновлено: 04.07.2024

Министерство обороны России сообщило 1 августа, что ночью три украинских морских дрона атаковали российские патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков». Там утверждают, что беспилотные морские аппараты (БПМА) были уничтожены, а судна не были повреждены.

В Украине никак не комментировали данную информацию. Российские военные же утверждают, что корабли оказались под ударом в 340 километрах от на юго-западе от Севастополя.

Там они выполняют “задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя”, т.е. осуществляют блокаду украинских портов после выхода России из “зерновой сделки”.

Ранее Телеграф сообщил, что, несмотря на заявления военных РФ о том, что все корабли, идущие в украинские порты будут рассматриваться как потенциальные “военные цели”, сразу 5 грузовых суден смогли проследовать в территориальные воды Украины.

Так, израильское судно Ams1, несмотря на угрозы со стороны России, вошло в украинскую часть устья Дуная. Это первый корабль, прорвавший российскую блокаду Черного моря после бомбардировки Рени 25 июля. Об этом сообщило издание “Милитарный” в понедельник, 31 июля.

Новость Телеграф

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев и не только поучаствовать в сборе средство на “первый в мире” флот морских беспилотников. По его словам, они должны будут защищать украинские города от кораблей, которые запускают по ним ракеты.

Зеленский призвал миллионы людей скинуться на «первый в мире» флот морских дронов