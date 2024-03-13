В Украине показали боевых роботов, которых отправят на фронт

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Опубликовано: 13.03.2024 15:22 , Обновлено: 15.11.2024

Министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале показал испытание на полигоне более 50 боевых роботов, которых отправят на поле боя.

Испытания прошли платформы-камикадзе, турели, платформы, которые уничтожают позиции и технику россиян, минируют, разминируют, эвакуируют раненых и подвозят боеприпасы на позиции.

Фото: Telegram-канал FEDOROV

Фото: Telegram-канал FEDOROV

“Роботы успешно показали себя на полигоне, через несколько месяцев они будут на поле боя, сотни различных платформ закупят через UNITED24. Продолжаем развивать инновации, чтобы силы обороны могли их закупать”, - написал Федоров.

Фото: Telegram-канал FEDOROV

Вообще, основная цель таких роботов - минимизировать участие человека на поле боя, что поможет сохранять жизнь и здоровье украинских солдат, отметил министр. “Это асимметричный ответ на количественное превосходство врага”, - заявил он.

Фото: Telegram-канал FEDOROV

В Украине уже начали массовое производство роботизированных наземных платформ, их выпуском занимается компания Brave1. По словам Федорова, 96 роботов прошли оборонную экспертизу, некоторые уже применяют на поле боя.

Фото: Telegram-канал FEDOROV

Ранее Телеграф писал о планах российской армии также отправить на фронт боевых роботов.

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