В Украине погиб священник РПЦ, призывавший россиянок больше рожать для армии

Опубликовано: 06.11.2022 18:49 , Обновлено: 06.11.2022

Пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ) сообщила, что утром 6 ноября 2022 года на фронте в Украине "при исполнении пастырских обязанностей" погиб клирик Московской епархии, протоиерей Михаил Васильев.

Он стал известен после того, как в эфире телеканала “Спас” заявил, что россиянки должны родать больше детей, чтобы не так сильно переживать, отправляя их на фронт.

“Я понимаю, что каждой даме Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток, - заявил Михаил Васильев. - Если дама исполняет заповедь божью “Плодитесь и размножайтесь”, отказалась от искусственных средств прерывания беременности то очевидно, ребеночек у нее будет не один”.

“А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться”, - сделал вывод священник РПЦ, отвечая на вопрос, понимает ли он чувства женщин, от которых требуют отправлять сыновей на войну с Украиной.

Крещение в мешках для трупов

Это не единственная громкая история со служителями РПЦ, которые поддердивают российскую “СВО” в Украине.

Ранее протоиерей из Уфы Виктор Иванов объяснил, почему крестил русских мобилизованных в мешках для трупов.

“В крещении человек умирает для греха, и они крестились в “похоронных” пакетах. Рождается новый человек – воин Христов, а они руки опускали в ящик из-под боеприпасов…”, - объяснил он.

По его словам, в расположении российских мобилизованных не оказалось тазиков, а потому пришлось делать купель из того, что было: целофановых мешков для трупов и ящиков.

По его словам, все мобилизованные “понимают, где находятся и что может произойти”, потому отнеслись к происходящему как к “реальности, где атрибутика смерти не вводит людей в ступор”.

Ранее Телеграф сообщил, что патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл во время проповеди 25 сентября пообещал всем мобилизованным россиянам прощение всех грехов, если они погибнут в Украине. И заверил, что молится, “чтобы как можно меньше братьев убили друг друга”.

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