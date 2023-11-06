В Украине подсчитали, сколько ракет Россия накопила для ударов зимой

Опубликовано: 06.11.2023 13:41 , Обновлено: 04.07.2024

Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил 6 ноября, что российские войска собрали к зимнему периоду порядка 870 ракет, дальность которых свыше 350 километров. По данным ГУР, РФ намерена атаковать энергетическую инфраструктуру Украины зимой.

При этом украинские разведчики уверены, что России удалось выйти на темпы производства ракет, достаточные для накопления необходимых запасов. И на данный момент у ВС РФ дальнобойных ракет уже почти столько же, сколько было год назад.

ГУР опубликовал такие данные по арсеналу России (не раскрывая источники):

165 “Калибров”;

160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью;

290 “Искандер-М” и “Искандер-К”;

80 “Кинжалов”;

150 ракет Х-22/Х-32.

В связи с такими пессимистичными ожиданиями президент Украины уже в который раз обратился к странам-союзницам с просьбой, если не подарить, то хотя бы дать в аренду комплексы ПВО на время зимы.

“Наше сообщение миру, США, Европе, Азии: дать нам несколько систем противовоздушной обороны, просто арендовать их, арендовать на этот период, особенно зимой. Зима — это очень сложный период”, - попросил Владимир Зеленский.

[info_b]Российские удары по украинской энергосистеме начались в сентябре 2022 года после отступления российской армии из Харьковской области и продолжались всю зиму.

По оценке Human Rights Watch (2023), главной целью ударов было посеять страх среди населения и сделать жизнь людей невыносимой.

По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, прошлой зимой ВС РФ нанесли не менее 1200 ударов по украинской энергосистеме, выведя из строя более 40% её инфраструктуры. [/info_b]

Однако в Украине заявили, что не намерены только отбиваться от ударов, но и наносить свои собственные. Так, издание The Independent сообщило со ссылкой на высокопоставленного украинского генерала, что Украина зимой решила масштабно атаковать беспилотниками территорию России, потому что “суровые условия” препятствуют наземным операциям ВСУ.

Тем временем, Укроборонпром объявили о разработке своего аналога “Шахедов”. По словам директора госпредприятия, украинский БПЛА будет даже мощнее и дальнобойнее.

ВСУ предупредили о массированных атаках России беспилотниками. В Укроборонпроме пообещали украинские «шахеды»