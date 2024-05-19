В Украине объявили об уничтожении российского военного корабля

Опубликовано: 19.05.2024 17:17 , Обновлено: 04.07.2024

В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины заявили, что ночью 19 мая уничтожили военный корабль "Ковровец" Черноморского флота России. По предварительной информации, это произошло во время атаки на Севастополь.

“Сегодня ночью Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М “Ковровец”. Военно-морские Силы ВС Украины вместе с собратьями продолжают приближать нас к Победе”, — прокомментировали в ведомстве.

Тем временем военно-политический обозревать Александр Коваленко отметил, что “Ковровец” ввели в состав советского флота ещё в 1974 году, и сегодня РФ “не имеет возможности возродить строительство кораблей проекта 266М, то есть, такие потери — невозвратные”. Эксперт добавил, что в составе ВМФ России до начала вооружённого конфликта было всего 7 таких кораблей, и 2 из них в Черноморской флотилии, без учёта захваченных в 2014 году “Черкассы” и “Чернигов”. В свою очередь 19 мая российские войска нанесли удар по зоне отдыха под Харьковом. Глава городской администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки погибло 5 человек — среди них беременная женщина. Ещё 16, в том числе 8-летний ребёнок, получили ранения.

“Взрывы, которые около полудня слышал Харьков, произошли в близком пригороде. На базу отдыха, где отдыхали люди, прилетели две российские ракеты и унесли жизни пятерых, еще 16 ранены”, – отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Ранее Telegraf.news писал, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации заключённых, отбывающих тюремные сроки. Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады Украины.

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