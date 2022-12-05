В Украине объявили о начале новой ракетной атаки России

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Опубликовано: 05.12.2022 14:33 , Обновлено: 17.06.2025

Офис президента Украины призвал украинцев идти в укрытия. Жители страны уже жалуются, что у многих пропал Интернет, хотя ударов пока не было. В некоторых источниках говорят о залпе из 50-100 ракет.

Обновлено Глава Винницкой ОВА Борзов сообщает, что в небе над Украиной много ракет и просит оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. Украинские тг-каналы сообщают, что будет несколько волн ракетных атак.

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[info_b]Глава Одесской военной администрации Марченко также подтвердил пуски российских ракет.[/info_b]

В украинских соцсетях с утра 5 декабря заговорили о возможной ракетной атаке России по городам Украины. Так, украинский отряд аэроразведки “Карлсон” сообщил, что ожидает удар 50-ю ракетами в 14:30 (15:30 по минскому). Другие украинские источники сообщают о более масштабной атаке. И по их словам, речь идёт о 100 ракетах, которые подлетят к границам Украины к 14:30 по минскому времени.

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“Масштабная воздушная тревога: примерно 100 ракет могут ударить по Украине. По предварительной информации 13 вражеских самолетов выпустили по 8 ракет, суммарное количество – 104. Также в море вышли ракетоносцы “Калибров”. Суммарный залп может быть ещё 16 ракет”, - сообщил украинский тг-канал Труха.

В то же время, официальные власти пока не объявили масштабной тревоги пов сец стране. Однако в ряде областей уже попросили не снимать ничего на видео. А тем временем воздушная тревога была объявлена в Киеве и области.