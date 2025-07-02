В Украине назвали сроки, когда война с Россией точно не закончится

Опубликовано: 02.07.2025 12:27 , Обновлено: 02.07.2025

В Украине заявили, что война с Россией не закончится в 2025 году и продолжится в 2026 году. Глава Центра по борьбе с фейками при СНБО (ЦПД СНБО) Украины Андрей Коваленко утверждает, что такой прогноз стал вероятным из-за отказа Кремля от перемирия.

Глава ЦПД написал в своем аккаунте в Telegram, что президент России Владимир Путин “отверг идею США о прекращении огня», и «к сожалению, война продолжится в этом году и перейдет в следующий».

Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси заявил, что главное требование главы Кремля к Украине для установления перемирия - это прекращение ударов ракетами и БПЛА по российским городам, и что Путина такие атаки беспокоят.

«Путин правильно говорит: «Слушайте, мы за, мы же не против, мы же не хотим, чтобы по нашим городам били ракеты американские, английские, французские и немецкие», — заявил Александр Лукашенко.

Спецпосланник США Келлог уточнил, что пообещал в Минске. А Лукашенко, что — американцам

Что не так с переговорами о мире?

Украина и Россия выдвигают принципиально разные условия для достижения перемирия и прочного мира. Мы сравнили основные:

Условия России

Территориальные уступки Полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, аннексированных Россией в 2022 году.

Официальное признание Украиной этих территорий, а также Крыма, как субъектов РФ. Политико-военные требования

Отказ Украины от вступления в НАТО и закрепление нейтрального, внеблокового статуса.

“Демилитаризация” Украины: ограничение численности армии и запрет на размещение иностранных войск.

Прекращение западных поставок оружия и остановка мобилизации в Украине. Снятие санкций

Требование отмены западных санкций против России как условие для перемирия. Гарантии для русскоязычного населения

Защита прав русскоязычных граждан Украины, включая статус русского языка.

Условия Украины

Восстановление территориальной целостности Полный вывод российских войск со всей территории Украины в границах 1991 года, включая Крым и оккупированные регионы. Международные гарантии безопасности

Подписание договоров с западными странами (аналогичных статье 5 НАТО) для защиты от будущей агрессии.

Отказ от нейтрального статуса, сохранение курса на интеграцию в ЕС и НАТО. Репарации и ответственность

Компенсации за ущерб от войны и привлечение России к ответственности за военные преступления через международные суды. Кратковременное перемирие

Украина готова на 30-дневное прекращение огня, но только как шаг к полномасштабному миру, а не как заморозку конфликта.

Прошедшие в Стамбуле переговоры делегаций двух стран не привели даже к временному перемирию. Россия отказалась его обсуждать. В Европе и в Украине уже обвинили Кремль в имитации переговоров.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп не спешит вводить обещанные санкции против РФ и надеется на продолжение переговоров.

Впрочем, и в России, и Украине заявили, что готовы дальше проводить новые переговоры. Точная дата их не определена.

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