В Украине назвали сроки, когда война с Россией точно не закончится
В Украине заявили, что война с Россией не закончится в 2025 году и продолжится в 2026 году. Глава Центра по борьбе с фейками при СНБО (ЦПД СНБО) Украины Андрей Коваленко утверждает, что такой прогноз стал вероятным из-за отказа Кремля от перемирия.
Глава ЦПД написал в своем аккаунте в Telegram, что президент России Владимир Путин “отверг идею США о прекращении огня», и «к сожалению, война продолжится в этом году и перейдет в следующий».
Ранее Telegraf.news писал, что президент Беларуси заявил, что главное требование главы Кремля к Украине для установления перемирия - это прекращение ударов ракетами и БПЛА по российским городам, и что Путина такие атаки беспокоят.
«Путин правильно говорит: «Слушайте, мы за, мы же не против, мы же не хотим, чтобы по нашим городам били ракеты американские, английские, французские и немецкие», — заявил Александр Лукашенко.
Спецпосланник США Келлог уточнил, что пообещал в Минске. А Лукашенко, что — американцам
Что не так с переговорами о мире?
Украина и Россия выдвигают принципиально разные условия для достижения перемирия и прочного мира. Мы сравнили основные:
Условия России
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Территориальные уступки
Полный вывод украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, аннексированных Россией в 2022 году.
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Официальное признание Украиной этих территорий, а также Крыма, как субъектов РФ.
Политико-военные требования
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Отказ Украины от вступления в НАТО и закрепление нейтрального, внеблокового статуса.
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“Демилитаризация” Украины: ограничение численности армии и запрет на размещение иностранных войск.
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Прекращение западных поставок оружия и остановка мобилизации в Украине.
Снятие санкций
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Требование отмены западных санкций против России как условие для перемирия.
Гарантии для русскоязычного населения
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Защита прав русскоязычных граждан Украины, включая статус русского языка.
Условия Украины
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Восстановление территориальной целостности
Полный вывод российских войск со всей территории Украины в границах 1991 года, включая Крым и оккупированные регионы.
Международные гарантии безопасности
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Подписание договоров с западными странами (аналогичных статье 5 НАТО) для защиты от будущей агрессии.
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Отказ от нейтрального статуса, сохранение курса на интеграцию в ЕС и НАТО.
Репарации и ответственность
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Компенсации за ущерб от войны и привлечение России к ответственности за военные преступления через международные суды.
Кратковременное перемирие
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Украина готова на 30-дневное прекращение огня, но только как шаг к полномасштабному миру, а не как заморозку конфликта.
Прошедшие в Стамбуле переговоры делегаций двух стран не привели даже к временному перемирию. Россия отказалась его обсуждать. В Европе и в Украине уже обвинили Кремль в имитации переговоров.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп не спешит вводить обещанные санкции против РФ и надеется на продолжение переговоров.
Впрочем, и в России, и Украине заявили, что готовы дальше проводить новые переговоры. Точная дата их не определена.