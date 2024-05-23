В Украине морские дроны Sea Baby оснастили реактивными системами залпового огня

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Опубликовано: 23.05.2024 22:30 , Обновлено: 23.05.2024

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил, что военные оснастили морские дроны Sea Baby реактивными системами залпового огня "Град". По его словам, впервые их применили в декабре 2023 года.

Малюк заявил, что использование надводных боевых дронов является “новой вехой в истории морских сражений”. Однако, по его словам, СБУ “пошла намного дальше”, и сегодня они “успешно адаптируют” разные виды вооружения к украинским беспилотникам.

“Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться. Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения, ежедневно экспериментируем и совершенствуемся”, – подчеркнул глава Службы безопасности Украины.

Также он добавил, что благодаря дронам на дистанционном управлении были поражены “уже четыре российских корабля”. С помощью таких систем спецслужба может “существенно увеличить список потенциальных целей на море”, передал украинский телеканал “ТСН”. Одной из приоритетных целей Василий Малюк назвал Крымский мост, который “уже дважды был поражен СБУ”, в том числе – морским дроном Sea Baby.

Ранее Telegraf.news писал, что В Сети появилось видео танков-”сараев”, которые российские военные применяют в боях на Украине. На кадрах показан один из образцов такого “усовершенствованного” российского танка, который также называют “мангалом” из-за характерной решётки, которой обшита военная техника со всех сторон.

Появилось видео танков-«сараев», которые россияне привезли на фронт в Украине