В Украине Харьков попал под массированный ракетный обстрел

Опубликовано: 25.12.2024 09:19 , Обновлено: 25.12.2024

Власти украинского Харькова утром 25 декабря заявили о массированном ракетном обстреле со стороны российских войск. Что известно?

«Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремела серия взрывов и есть еще выходы баллистики в сторону города. Находитесь в безопасных местах», — написал мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале.

По его словам, в Сколевском районе Харькова из-за прилетов пострадаоли 3 человека, двое из них “в тяжелом состоянии”.

Кроме того Терехов заявил о попадании по Киевскому району: “На месте прилета пожар, повреждено остекление окрестных домов”.

“В Немышлянском районе имеем удар по частному дому. Пострадал один человек”, — также написал мэр города в своем тг-канале.

В свою очередь Воздушные силы ВСУ предупредили о запусках ракет в сторону Харькова из Белгородской области, а также о пусках из акватории Черного моря. Также они сообщили о движении ракет в сторону Полтавской и Днепропетровской областей.

В связи с ракетной атакой компания «Укрэнерго» сообщила об экстренных ограничениях потребления электроэнергии.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Ранее Telegraf.news писал, что президент России Владимир Путин пригрозил ответить “многократно большими разрушениями” на удар беспилотников по Казани 21 декабря.

Путин пригрозил «многократно большими разрушениями» в ответ на удар беспилотников по Казани