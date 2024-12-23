Путин пригрозил «многократно большими разрушениями» в ответ на удар беспилотников по Казани

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Опубликовано: 23.12.2024 09:21 , Обновлено: 23.12.2024

Президент России Владимир Путин пригрозил ответить "многократно большими разрушениями" на удар беспилотников по Казани 21 декабря. Атаку дронов российский лидер прокомментировал 22 декабря на видеоконференции, посвященной открытию новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в российских регионах.

Обращаясь к главе пострадавшего от атак дронов Татарстана Рустаму Минниханову, Путин заявил, что “кто бы и как бы ни старался что-то разрушить” в России, “он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это”.

“Он пожалеет ещё о том, что он пытается сделать у нас в стране”, — процитировало Путина РБК.

Согласно официальной информации Минобороны России, атака дронов на Казань утром 21 декабря шла в три волны с разных направлений. По данным ведомства, с 7:40 до 9:20 дежурным средствам ПВО удалось сбить три беспилотника самолетного типа, ещё три - подавить средствами РЭБ.

Тем не менее, два дрона врезались прямо в жилые высотки - ЖК “Лазурные небеса” и ЖК “Манхэттен”, пострадали также жилые здания на улице Клары Цеткин.

Из-за воздушной тревоги в городе приостанавливал работу аэропорт, эвакуировали часть школ и промышленных предприятий. Впрочем, о пострадавших в результате атак не сообщалось. По факту атаки возбудили уголовное дело по статье “теракт”.

Минобороны возложило ответственность за атаки дронов на украинских военных, однако в Киеве это никак не комментировали.