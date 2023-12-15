В Украине депутат подорвал гранатами коллег прямо во время заседания

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Опубликовано: 15.12.2023 16:15 , Обновлено: 15.12.2023

В пятницу, 15 декабря, в Украине произошел взрыв. Но не на поле боя, а помещении сельсовета. Один из депутатов сельского совета в Закарпатской области взорвал гранаты прямо на сессии. Ранения получили по меньшей мере 26 человек. В том числе сам взрывник.

В Керецковском сельском совете (Мукачевский район Закарпатской области) утром 15 декабря началось заседание, обсуждали тему назначения и определения условий оплаты труда председателя Керецковской территориальной громады на 2024 год. Одному из депутатов не понравились предлагаемые условия, написал источник.

«Он даже поссорился с коллегами по этому поводу. Заявил, что нельзя во время войны выделять сельскому голове надбавку в 50% и ежемесячную премию в 100% от оклада. Скорее всего, именно этот вопрос вызвал возмущение депутата, поскольку он отказался признавать работу председателя сельсовета удовлетворительной. Однако его претензии и аргументы на коллег не повлияли. Тогда он вышел и вернулся уже с гранатами», – рассказал журналист Виталий Глагола.

Вернувшийся мужчина попытался вмешаться в дискуссию, но, не будучи услышанным, достал из кармана куртки три округлых предмета и бросил их на пол. Раздались три взрыва.

В Сети появилось полное видео происшествия.

[info_b] Внимание! На видео есть жестокие кадры. Впечатлительных просим не смотреть. [/info_b]

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/i/status/1735614728481755626”]

Украинские СМИ сообщили, что в результате взрывов один человек погиб, 26 ранены, в том числе 6 – в тяжелом состоянии. Один из этих шестерых – мужчина, бросивший гранаты. Пострадавших увезли в больницу.

Ранее Телеграф писал, что военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке сообщил со ссылкой на данные источников в разведке, что президент России Владимир Путин решил воевать с Украиной до 2026 года, как минимум. При этом в планах у него захват нескольких крупных украинских городов. А вот другие эксперты прямо заявили, что потом может начаться Третья мировая война.

До 2026 года? На Западе рассказали, какие города Украины Россия решила захватить и что планирует потом