До 2026 года? На Западе рассказали, какие города Украины Россия решила захватить и что планирует потом

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Опубликовано: 15.12.2023 09:06 , Обновлено: 04.07.2024

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке сообщил со ссылкой на данные источников в разведке, что президент России Владимир Путин решил воевать с Украиной до 2026 года, как минимум. При этом в планах у него захват нескольких крупных украинских городов. А вот другие эксперты прямо заявили, что потом может начаться Третья мировая война.

По данным газеты, Кремль уверен, что западные союзники откажутся от усиленной поддержки Киева. В свою очередь, Украина, надеются у Путина, не сможет сама производить оружие и вести войну самостоятельно.

Также в Кремле, по данным Bild, не хотят никаких переговоров с Украиной, а лишь планируют устроить имитацию, чтобы ввести западные страны в заблуждение. Тем временем, в России уже разработали план войны на несколько лет вперёд. Немецкое издание Bild описало его так:

До конца 2024 года полностью захватить Донецкую и Луганские области и дойти до реки Оскол в Харьковской области.

До конца 2026 года дойти до Днепра, захватив значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе города Харьков, Днепр и Запорожье.

«Все восточные территории левее Днепра должны быть завоёваны в течение 36 месяцев, — заявил источник. — Тогда река станет новым фронтом». По данным разведки, власти РФ готовы ежегодно терять в Украине до 100 000 солдат.

Украина - только начало?

В свою очередь, эксперты Калифорнийского университета заявили, что война на Украине — это лишь первая фаза более широкого конфликта между Западом и новой «осью зла». С ними согласились аналитики из Института изучения войны (ISW), которые предупредили, что Россия стремится к войне с НАТО. Об этом свидетельствуют угрозы, которые представляет страна во многих регионах, а также масштабное расширение военно-морского потенциала Кремля, считают там.

По мнению экспертов ISW, цель Путина — крупномасштабная война с НАТО. В настоящее время российская армия проходит реорганизацию и расширение, которое призвано подготовить страну к будущим военным действиям.

Одним из тревожных сигналов, посланных Кремем, по мнению ISW, является “расширение морского потенциала”. Об этом стало понятно после посещения Владимиром Путиным нцеремонии поднятия флага на двух атомных подводных лодках - многоцелевой подводной лодке “Красноярск” и стратегической подводной лодке “Император Александр III”.

Корабли войдут в состав Тихоокеанского флота (Восточный военный округ) для защиты дальневосточных границ России.

«Владимир Путин выразил намерение расширить военно-морские возможности России в районах далеко за пределами Украины и Восточной Европы, что, вероятно, укрепит и расширит возможности России угрожать Западу». - сообщили эксперты ISW.

В планы Путина относительно российского флота входит как его количественное развитие, так и усиление мощи в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, Балтийском и Каспийском морях.

В ISW поясняли, что создание новых боевых кораблей — это не только дорого, но и отнимает много времени. «Долгосрочные усилия по реструктуризации и расширению российских вооруженных сил направлены на то, чтобы подготовить Россию к будущей крупномасштабной войне против НАТО, а размещение дорогостоящих военно-морских ресурсов в районах за пределами Украины и Восточной Европы, вероятно, будет угрожать НАТО и ее союзникам во многих регионах». - предупреждает ISW.