В Twitter поползли слухи об аресте в Китае Си Цзиньпина. Что известно

Опубликовано: 24.09.2022 12:21 , Обновлено: 15.11.2024

Хэштег "#XiJinping" (#Си Цзиньпин) за ночь с 23 на 24 сентября попал в тренды в Твиттере. ​Многие твиты под этим хэштегом сообщают, что Си Цзиньпин был помещен под домашний арест после того, как руководство Коммунистической партии Китая сместило его с поста главы Народно-освободительной армии (НОАК), который он занимает одновременно с постом главы Китая.

В социальных сетях появились неподтвержденные сообщения о том, что Си Цзиньпин был задержан в аэропорту сразу после возвращения с саммита ШОС, и якобы ходят слухи, что в настоящее время он находится под домашним арестом в доме Чжуннаньхая.

Пишут в твиттере и о том, что власть в стране контролируют военные, а инициировали государственный переворот ветераны КПК, недовольные линией, которую проводит Си во внешней и внутренней политике.

https://twitter.com/casulers/status/1573561850381352962?s=20&t=MbpAm-wHZiQte3q-AWNWYQ

В сообщениях газеты Epoch Times говорилось, что в Китае даже были отменены около 6000 авиарейсов. А китайские пользователи сети штурмовали социальные сети сообщениями о том, что Пекин находится под властью военных. Некоторые пользователи также сообщили, что военная техника движется колонами в Пекин.

https://twitter.com/jenniferatntd/status/1573322602784980993?s=20&t=qbI_rKmPnJIOfuyAzp32IA

https://twitter.com/InsightGL/status/1573498904272052225

Однако никаких официальных подтверждений слухам нет. Издание OneIndia после фактчекинга заявило, что молчание Си Цзипина после поездки в ШОС может быть ситуативным и не связанным ни с какими переворотами в Китае. Т.е. сообщения об аресте главы Китая оказались фейком.

“Если бы Си был помещен под домашний арест, это было бы международной новостю”, - пишет OneIndia.

Напомним, что Си Цзиньпин должен быть переизбран на новый срок (или нет) на предстоящем съезде компании Китая. Специально для этого в конституцию страны были внесены изменения, которые позволили главе Китая занимать пост более двух раз. Си Цзипин в случае переизбрания пойдет на третий срок и станет первым китайским правителем после Мао Цзедуна, который будет управлять Китаем более 10 лет.

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