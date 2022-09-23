«Эскспансируйтесь сюда» — Лукашенко рассказал, почему не боится Китая
Александр Лукашенко 23 сентября рассказал об отношениях с Китаем, почему не боится этой страны и призвал «эскспансироваться» в Беларусь.
По его словам, в отношениях между странами нет деления на «старший и младший», китайцы «настолько аккуратны, настолько корректны» и «молодцы».
Лукашенко заявил, что не боится «экспансии Китая, как об этом порой пишут или говорят»:
«Дай бог! Я их давно прошу: экспансируйтесь сюда. Говорю: приходите, сотрудничайте! И они идут к нам», — передает его слова госагентство БелТА.
Он также заявил, что Беларусь и Китай далеко продвинулись в развитии сотрудничества, в том числе «в высокотехнологичных областях, ракетном производстве».
Ранее Телеграф писал, что Лукашенко пообещал, что не будет объявлять мобилизацию в Беларуси.
«Это вас, пропагандистов бы перетерли» — Лукашенко пообещал, что мобилизации в Беларуси не будет