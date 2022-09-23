Опубликовано: 23.09.2022 12:55 , Обновлено: 24.09.2022

Александр Лукашенко 23 сентября рассказал об отношениях с Китаем, почему не боится этой страны и призвал «эскспансироваться» в Беларусь.

По его словам, в отношениях между странами нет деления на «старший и младший», китайцы «настолько аккуратны, настолько корректны» и «молодцы».

Лукашенко заявил, что не боится «экспансии Китая, как об этом порой пишут или говорят»:

«Дай бог! Я их давно прошу: экспансируйтесь сюда. Говорю: приходите, сотрудничайте! И они идут к нам», — передает его слова госагентство БелТА.

Он также заявил, что Беларусь и Китай далеко продвинулись в развитии сотрудничества, в том числе «в высокотехнологичных областях, ракетном производстве».

Ранее Телеграф писал, что Лукашенко пообещал, что не будет объявлять мобилизацию в Беларуси.

«Это вас, пропагандистов бы перетерли» — Лукашенко пообещал, что мобилизации в Беларуси не будет