В турецкой Анталье рухнула кабинка фуникулера - погиб один человек

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Опубликовано: 12.04.2024 21:52 , Обновлено: 12.04.2024

В районе Коньяалты турецкой Антальи упала одна из опор канатной дороги. Кабинка фуникулера, находившаяся в тот момент там, рухнула на скалистый участок, в ней было 8 человек. Об этом сообщил турецкий портал Sözcü Gazetesi.

К месту происшествия направили полицию, спасательные бригады и медпомощь. Медики установили, что один человек погиб, еще семеро, в том числе двое детей, получили ранения. Сама же кабинка развалилась.

Причина падения пока неизвестна. Отмечается, что канатная дорога была загружена по причине исламского праздника Ураза-Байрам.

По словам очевидца, он услышал похожий на взрыв хлопок, после этого фуникулер сильно затрясло.

Фото: sozcu.com.tr

Раненых эвакуировали на вертолете. Движение фуникулеров остановили, в кабинках находятся 184 человека. Сейчас спасатели эвакуируют их.

Официальные заявления

Мэр Антальи Мухиттин Бечек подтвердил гибель одного человека и “нахождение в воздухе” еще 184. Для их эвакуации прибудут вертолеты из городов Айдын, Бурса, Балыкесир. Бечек также сообщил, что эвакуация займет много времени, а раненых уже госпитализировали.

Фото: sozcu.com.tr

«Канатная дорога - 2017 года постройки. С тех пор проводится ежегодное плановое техническое обслуживание. Сейчас будут проведены необходимые судебные разбирательства и исследования», - рассказал мэр Антальи.

Фото: sozcu.com.tr

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