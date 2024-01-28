В турецкой Анталье экстренно посадили самолет из-за криков "Помогите" в багажном отсеке

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Опубликовано: 28.01.2024 09:40 , Обновлено: 28.01.2024

Пассажирский самолет, следовавший из Стамбула в Эр-Рияд, в ночь на 28 января совершил вынужденную посадку в Анталье после того, как некоторые пассажиры заявили, что слышали голоса в грузовом отсеке после взлета. Об этом сообщили турецкие СМИ.

По информации Ensonhaber, некоторым пассажирам самолета “послышалось, что какой-то человек в багажном отсеке кричал «Помогите»”. Сообщение об этом персонал передал в кабину самолета, пока лайнер находился у побережья острова Кипр.

В результате обсуждений, проведенных пилотами, было принято решение, что самолет совершит вынужденную посадку в Анталье. У трассы аэропорта собрались полиция, пожарные и медицинские бригады.

Самолет приземлился в аэропорту Антальи около 23:30. Был проведен обыск внутри самолета. Затем багаж пассажиров пропустили через рентгеновский аппарат в грузовом отсеке.

Однако, по сообщениям СМИ, никакой проблемы не обнаружили. Что стало причиной “криков”, неизвестно. Среди предположений — включенная запись на колонке в багаже.

Лайнер продолжил свой путь через 3 часа. Самолет вылетел из аэропорта Антальи около 02.30, чтобы направиться в Эр-Рияд.

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