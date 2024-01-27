В США внезапное обрушение 46-метровой церкви в центре города попало на видео

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Опубликовано: 27.01.2024 17:15 , Обновлено: 27.01.2024

В американском городе Нью-Лондон (штат Коннектикут) прямо посреди дня рухнула колокольня Первой конгрегационалистской церкви. Здание, построенное в 1850 году, было одной из главных местных достопримечательностей.

Причины обрушения пока не известны. В то же время, местные власти сообщил, что никто ни о каких проблемах с состоянием церкви не знал.

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Спасатели и другие службы начали масштабные аварийные мероприятия после обрушения значительной части стены и потолка в Первой конгрегационалистской церкви. Аварийные бригады и официальные лица не уверены, был ли кто-нибудь внутри здания, но сохраняют оптимизм в отношении того, что оно было пустым.

Они уже просканировали здание с помощью беспилотника, чувствительного к теплу, и в настоящее время ведутся поиски возможных жертв. На кадрах, сделанных долгом видны серьезные разрушения церкви.

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А вот так храм выглядел до катастрофы:

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