В Турции внезапно заблокировали Instagram. Что известно?

Опубликовано: 02.08.2024 09:13 , Обновлено: 02.08.2024

Власти Турции с утра пятницы 2 августа заблокировали социальную сеть Instagram. Такое решение приняло государственное Управление информационных технологий и коммуникаций.

Никаких объяснений причин такого решения пока не опубликовали.

Как предположили в Euronews, это может быть связано с тем, что Instagram заблокировал посты, касающиеся убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Позже глава управления коммуникаций президента Турции Фахреттин Алтун выступил с заявлением по этому поводу:

“Я также решительно осуждаю социальную медиа-платформу Instagram, которая без каких-либо оснований запретила людям публиковать соболезнования в связи с мученической смертью Хании. Это очень явная и четкая попытка цензуры”.

Ранее Telegraf.news писал, что глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля в иранской столице, куда он накануне прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

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