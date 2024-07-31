Иранские СМИ рассказали, как Израиль смог убить лидера ХАМАСа Ханию в Тегеране

Опубликовано: 31.07.2024 10:42 , Обновлено: 31.07.2024

Иранские СМИ сообщили в среду, 31 июля, что политический лидер ХАМАС Исмаил Хания был ликвидирован в результате авиаудара по дому в Тегеране, столице Ирана, где он жил, приехав на инаугурации нового президента Ирана.

“Хания, прибывший в Иран на церемонию инаугурации президента, находился в одной из специальных резиденций для ветеранов войны на севере Тегерана, когда была выпущена ракета”, - сообщило информационное агентство Fars. Такое же заявление было опубликовано и в других СМИ. В результате удара также погиб один из его телохранителей, говорится в заявлении новостного сайта Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Sepah.

Позже в среду ХАМАС также подтвердил его смерть. По мнению группы, Израиль несет ответственность за смерть Хании. «Брат лидера движения, лидер моджахедов Исмаил Хания был убит в результате сионистского удара по его штаб-квартире в Тегеране после присутствия на инаугурации нового (иранского) президента», - заявили в группе.

Источник сообщил агентству Reuters, что Высший совет национальной безопасности Ирана при участии старших командиров КСИР собрался для обсуждения убийства. По словам источника, на встрече планировалось принять решение о стратегии Ирана в ответ на убийство Хании.

[inf]Иран использует для противовоздушной обороны российские, китайские, а также собственной разработки комплексы ПВО. Ещё иранские вооруженные силы используют устаревшие американские зенитные установки, оставшиеся от американцев с 1970-х годов. По данным “Российской газеты”, Иран для обнаружения воздушных целей ранее даже закупил белорусские РЛС. Каким образом Израиль смог нанести незаметный авиаудар по одному из самых защищённых городов Ирана, пока неясно, как и то, какую ракету для этого использовал. [/inf]

Государственные СМИ Ирана со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел заявили, что “мученическая смерть Хании в Тегеране укрепит глубокую и нерушимую связь между Тегераном, Палестиной и сопротивлением”.

Тем временем, в ЦАХАЛе не комментируют удар по столице Ирана. Но израильские СМИ также утверждают, что ликвидация политического лидера террористов ХАМАСа была осуществлена с помощью высокоточной ракеты.

Это было второе громкое убийство, приписываемое Израилю, за считанные часы, после авиаудара по Бейруту в Ливане, в результате которого был убит высший военный руководитель “Хезболлы”.

Власти Израиля поклялись убить Ханию и других лидеров ХАМАСа после нападения базирующейся в Газе террористической группировки на Израиль 7 октября, в результате которого погибли 1200 человек и 251 был взят в заложники.

Хания, обычно базирующийся в Катаре, был лицом международной дипломатии палестинской террористической группировки. В результате ударов возмездия со стороны ЦАХАЛа за последний год были убиты трое его сыновей.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал убийство Хании “трусливым актом” и призвал палестинцев сохранять единство в борьбе против Израиля. “Президент Государства Палестина Махмуд Аббас решительно осудил убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании, назвав это трусливым актом и серьезной эскалацией”, - говорится в заявлении канцелярии Аббаса.

Также осудили удар Россия, Турция и представители некоторых террористических группировок в регионе. Последние пообещали отомстить за смерть Исмаила Хании.