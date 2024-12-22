В Турции вертолет врезался в больницу - известно о 4 погибших

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Опубликовано: 22.12.2024 12:39 , Обновлено: 22.12.2024

В турецком городе Мугла 22 декабря вертолет врезался в учебно-исследовательскую больницу, после чего рухнул на пустырь. Известно о четырех погибших в результате происшествия.

Турецкий телеканал TRT Haber [link href=“https://www.trthaber.com/haber/turkiye/muglada-saglik-bakanligina-ait-ambulans-helikopter-dustu-4-olu-892301.html” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link], что вертолет врезался в 4-й этаж больницы, он направлялся в Анталью. По информации губернатора Муглы Идриса Акбийика, погибли два пилота, один медработник и один врач.

Конференц-зал больницы, куда врезался вертолет / Фото: haberturk.com

“Вертолет при взлете врезался в больницу. Стоит густой туман, причина происшествия выясняется … В больнице все в порядке”, - [link href=“https://www.haberturk.com/son-dakika-mugla-da-helikopter-hastaneye-carpti-3749113” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] слова губернатора портал Habertürk.

Фото: haberturk.com

Фото: haberturk.com

В турецком Министерстве здравоохранения пообещали обнародовать результаты расследования трагедии, когда оно будет завершено.

Фото: trthaber.com

На место происшествия отправили спасателей, медиков, полицию. Пожарные стали распылять воду, чтобы избежать возгорания вытекшего из вертолета топлива.

Ранее Telegraf.news писал, что на юге американского Техаса 11 декабря падающий двухмоторный самолет Piper PA-31 врезался в три автомобиля и разломился надвое. В результате инцидента пострадало как минимум четыре человека. Об этом сообщил местный телеканал NBC.

«Такое видим не каждый день» — В США падающий самолёт врезался в три автомобиля