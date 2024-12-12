"Такое видим не каждый день" — В США падающий самолёт врезался в три автомобиля

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Опубликовано: 12.12.2024 09:58 , Обновлено: 12.12.2024

На юге американского Техаса падающий двухмоторный самолёт Piper PA-31 врезался в три автомобиля и разломился надвое. В результате инцидента, который произошёл в среду, пострадало как минимум четыре человека. Об этом сообщил местный телеканал NBC.

На кадрах видно, как самолёт приземлился на шоссе и разломился пополам возле эстакады в Южном Техасе. По данным Федерального управления гражданской милиции, на борту находился только пилот. В результате аварии три человека получили травмы, не угрожающие жизни, а четвёртого тут же доставили в больницу для оказания более квалифицированной помощи.

«Мы рады, что всё не так плохо, как могло бы быть. Такое мы видим не каждый день”, — отметила заместитель начальника полиции Элин Мойя. — “Но мы рады, что люди, похоже, в порядке, и их осматривают», передал американский телеканал NBC.

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Ранее Telegraf.news писал, что недалеко от аэропорта Вильнюса на жилой двухэтажный дом рухнул грузовой самолёт. ЧП произошло в конце ноября. По данным литовских СМИ, на борту было четыре человека — два пилота и два пассажира. Известно, что выжил как минимум один из них — его вытащили из кабины и передали медикам.

Под Вильнюсом на жилой дом рухнул грузовой самолёт