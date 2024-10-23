В Турции три смертника устроили теракт на заводе про производству дронов и ракет — 14 человек ранены

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Опубликовано: 23.10.2024 18:41 , Обновлено: 26.02.2025

В среду днём, 23 октября, в турецкой Анкаре произошёл теракт возле авиазавода аэрокосмической компании Tusaş, которая занимается производством беспилотников и истребителей. Министр МВД Али Йерликая заявил, что есть раненые и погибшие, а на место происшествия тут же направили силы безопасности, медиков и пожарных.

По информации местного издания A Haber, террористы взяли в заложники как минимум 9 человек, которых удерживают внутри здания аэрокосмической компании Tusaş. По предварительным данным, нападавшие атаковали Tusaş, разделившись на две группы. Один смертник устроил взрыв у проходной, в результате чего погибли два охранника. Другая группа из двух или трёх человек прошла через проходную и взяла заложников. Местная газета Sabah заявила, что двое террористов уже ликвидированы.

“Я проклинаю это отвратительное нападение. Наша борьба будет продолжаться с упорством и решимостью до тех пор, пока не будет обезврежен последний террорист”, — заявил министр МВД Турции Али Йерликая. Он добавил, что в результате теракта 4 человека погибло и ещё 14 ранены.

Турецкие СМИ опубликовали кадры с места взрыва, на которых видны значительные разрушения в одноэтажном здании. Кроме того, на кадрах может находиться один из предполагаемых террористов, который пробегает мимо турникетов с предметом, похожим на огнестрельное оружие. По информации A Haber, люди с автоматами подъехали на автомобиле ко входу на территорию компании и бросили ручную гранату. Судя по всему, бой с правоохранителями продолжается.

[info_b]TUSAŞ — технологическая компания в области проектирования, разработки, производства, комплектации, обновления и послепродажного обслуживания воздушных судов в Турции. Она в том числе выпускает разведывательные беспилотники TAI Anka UAV, ударные вертолеты T129 ATAK и истребители пятого поколения TF-X.[/info_b]

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