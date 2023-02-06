В Турции произошло новое мощное землетрясение

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Опубликовано: 06.02.2023 13:57 , Обновлено: 06.02.2023

В центральной части Турции 6 февраля в 13:24 (по Минску) зафиксировали новое землетрясение.

Его магнитуду оценили в 7,7. Также сообщили о подземных толчках на востоке страны.

Кроме того землетрясение ощущалось и в Сирии — в Дамаске, Латакии и ряде других провинций.

Землетрясение попало в прямой эфир местного телевидения. В Диярбакыре здание обрушилось прямо в кадре.

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Также в Сети продолжают публиковать кадры последствий утреннего землетрясений. Например, появилось видео разрушений в турецком Кахраманмараш сверху.

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Ранее Телеграф писал, что в результате землетрясения, произошедшего в Турции утром, погибли 912 человек, 5385 — ранены.