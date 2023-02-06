В Турции из-за мощного землетрясения погибли более 100 человек

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Опубликовано: 06.02.2023 08:14 , Обновлено: 06.02.2023

В турецком городе Пазарджык в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Об этом 6 февраля сообщили местные власти.

Уже 912 людей погибли в Турции от землетрясения

Согласно официальным данным, землетрясение произошло в 4.17 на глубине в 7 км. Оно ощущалось еще в 6 регионах — Хатае, Адане, Османие, Диярбакыре, Малатье и Шанлыурфе.

Так, в городе Адана обрушился 17-этажный дом. А в Шанлыурфа рухнули 16 домов, под завалами остаются люди.

[obnovleno_b]Число жертв землетрясения на юге Турции продолжает расти, погибли уже как минимум 100 человек, сообщает Associated Press.

Толчки ощущались по всему региону — на Кипре, в Ливане и в Сирии.

В Сирии же число жертв возросло до 111, пострадали более 500 человек, сообщили в Минздраве. [/obnovleno_b]

По последним данным, число погибших во всей Турции возросло до 76 человек, еще 440 пострадали, сообщило РИА Новости.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования пострадавшим жителям страны в связи с произошедшим мощным землетрясением.

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Кроме того в стране объявили тревогу третьего уровня, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.