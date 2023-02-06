В Турции число погибших от землетрясения выросло до 284

Опубликовано: 06.02.2023 10:13 , Обновлено: 06.02.2023

В Турции из-за землетрясения, по последним данным, погибли 284 человека. Еще 2382 ранены. Об этом сообщил вице-президент страны Фуат Октай.

«Мы потеряли 70 человек в Мараше, 4 человека в Хатае, 20 человек в Османии, 13 человек в Адиямане, 14 человек в Диярбакыре, 18 человек в Урфе, 80 человек в Антепе, 8 человек в Килисе, 10 человек в Адане и 47 человек в Малатье», — заявил он.

Тем временем в белорусском МИД сообщили, что среди пострадавших белорусов нет.

Тем временем в Сирии, по последним данным, в результате землетрясения погибли 237 человек, 639 – пострадали.

Напомним, на юге Турции произошло самое мощное землетрясение с 1999 года. Его магнитуда составила 7,8 баллов.

Позже геологическая служба США сообщила, что также зафиксировала семь землетрясений магнитудой выше 5 баллов.