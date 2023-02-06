В Турции зафиксировали новые подземные толчки

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Опубликовано: 06.02.2023 09:44 , Обновлено: 06.02.2023

По данным Геологической службы США (USGS), по меньшей мере 18 подземных толчков магнитудой более 4 были зафиксированы после мощного землетрясения, произошедшего на юге Турции рано утром в понедельник.

Геологическая служба США сообщила, что также зафиксировала семь землетрясений магнитудой выше 5 баллов. По данным Геологической службы США, самый сильный подземный толчок на сегодняшний день был зафиксирован всего через 11 минут после первого землетрясения и имел магнитуду 6,7.

На видео: рухнуло здание во время землетрясения:

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Эксперты говорят, что сильные подземные толчки, вероятно, продолжатся в ближайшие часы и даже дни после землетрясения такой силы.

На момент написания новости, По меньшей мере 237 человек погибли и еще 639 получили ранения в результате мощного землетрясения в Сирии, сообщило сирийское государственное информационное агентство SANA со ссылкой на представителя Минздрава. Официальное число погибших в Турции и Сирии в настоящее время составляет более 300 человек, почти 2000 получили ранения.