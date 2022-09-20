Turkish Airlines отказалась обучать российских пилотов

Опубликовано: 20.09.2022 11:28 , Обновлено: 20.09.2022

Учебный центр авиакомпании Turkish Airlines отказался обучать российских пилотов на тренажерах имитации полета. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на официальное письмо.

В издании отметили, что российским авиакомпаниям отправили уведомление, в котором говорится, что центр вынужден прекратить работу с компаниями из РФ в связи с ужесточением санкций Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), сертифицировавшего все тренажеры FSTD.

Как отметили журналистам эксперты, отказ турецких партнеров от сотрудничества — серьезный удар по системе подготовки и поддержания квалификации пилотов в РФ. По их мнению, без обучения на тренажерах резко снизится безопасность полетов в России, особенно на лайнерах дальнемагистрального типа — таких как Boeing B777 и Airbus A350.

Ожидается, что турецкий учебный центр не будет единственной организацией, отказавшей пилотам российских авиакомпаний в подготовке.

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