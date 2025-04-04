В Турции арестовали 11 человек за бойкот покупок в магазинах

Опубликовано: 04.04.2025 11:54 , Обновлено: 04.04.2025

В Турции полиция задержала как минимум 11 человек за однодневный бойкот магазинов. Его организовали люди, поддерживающие турецкую оппозицию, в знак протеста против ареста главного соперника действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана - мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

К бойкоту граждан страны призвал один из лидеров турецкой оппозиции, глава Республиканской народной партии (РНП) Турции Озгюр Озель. В прошлый выходные в качестве главной цели бойкота политик предложил выбрать предприятия, предположительно связанные с Эрдоганом.

Антиправительственные активисты также призвали бойкотировать средства массовой информации, которые отказались транслировать кадры массовых протестов против заключения в тюрьму главного соперника Эрдогана, сообщило информационное агентство Associated Press.

А в среду, 2 апреля, кампания переросла в однодневную массовую акцию, в рамках которой турки отказались от каких-либо покупок в магазинах. В знак поддержки некоторые кафе, рестораны и бары в Анкаре и Стамбуле в среду также не стали открывать свои двери, присоединившись к бойкоту.

Правительство бойкот осудило, расценив его как “попытку дестабилизировать экономику”. Главная прокуратура Стамбула также заявила о признаках нарушений законов против разжигания ненависти и общественной вражды, которые усмотрели в действиях некоторых протестующих.

Государственное информационное агентство Anadolu со ссылкой на прокуратуру сообщило в четверг, что полиция провела одновременные рейды в нескольких местах, задержав в общей сложности 11 подозреваемых и объявив в розыск ещё пятерых подозреваемых.

Несмотря на задержания, руководство РНП пообещало продолжить демонстрации и акции протеста до тех пор, пока Имамоглу не будет освобожден.

23 марта члены РНП проголосовали за избрание Имамоглу кандидатом в президенты от своей партии.

Следующие президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год, однако РНП призывает к досрочному голосованию, утверждая, что правительство утратило легитимность.

Ранее Telegraf.news рассказал, что активные протесты в Турции не утихают с 19 марта, когда полиция арестовала мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Это произошло за пару дней до праймериз оппозиционной партии НРП, на которых он должен был стать кандидатом в президенты и конкурентом Тайипа Эрдогана.

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Из-за событий, связанных с протестами, звёзды мирового шоу-бизнеса даже начали отменять свои концерты в Турции. Так, в частности, уже поступила британская группа Muse.

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