Протестующий в Турции Пикачу стал звездой интернета

🎥 Видео

Опубликовано: 29.03.2025 11:25 , Обновлено: 29.03.2025

Видео с участником протестов, который надел костюм покемона Пикачу, стало вирусным в соцсетях X и TikTok. А фото с ним мгновенно стали местом.

Протесты в Турции продолжаются с 19 марта, когда полиция арестовала мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Это произошло за пару дней до праймериз оппозиционной партии НРП, на которых он должен был стать кандидатом в президенты и конкурентом Тайипа Эрдогана.

“Шутки в сторону, турецкий революционер Пикачу привлек к восстанию против Эрдогана больше международного внимания, чем что-либо другое”, - написал влиятельный еврейско-иранский журналист Нио Берг.

Социальные сети буквально взорвались комментариями. Люди не могли удержаться, чтобы не поделиться самыми веселыми и остроумными комментариями.

“30 лет назад японцы изобрели покемонов. 30 лет спустя Пикачу сбежал от полиции в Турции”, - написал японско-турецкий комик Йоши Эномото на странице X.

“Мне все равно, против чего они протестуют, я на стороне Пикачу”, - написал другой пользователь X.

Власти Турции, однако, не разделяют такие мнения. Там призвали жителей Турции не выходить на протесты, а участникам митингов пригрозили ответственностью. Известно, по крайней мере, о 1400 задержанных на несанкционированных акциях протеста.

Кстати, сам протестующий Пикачу сфотографировался и с полицией, пишут в соцсетях. Правда неясно, это тот же человек или среди сторонников властей Турции появился свой покемон.