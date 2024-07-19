В Тель-Авиве из-за удара беспилотника погиб гражданин Беларуси

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Опубликовано: 19.07.2024 18:38 , Обновлено: 19.07.2024

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что в результате атаки беспилотника по жилому дому в Тель-Авиве погиб гражданин Беларуси. Тело 50-летнего мужчины обнаружили только спустя два часа. В свою очередь армия Израиля признала ответственность за то, что не перехватила дрон.

“С сожалением вынуждены подтвердить факт гибели проживавшего в Израиле гражданина Беларуси. Белорусские дипломаты в Израиле находятся в контакте с местными правоохранительными органами и при необходимости готовы оказать консульско-правовое содействие”, — рассказала БелТА заведующий сектором оперативной информации МИД Александра Шкода.

Взрыв прозвучал в ночь на 19 июля. Кроме погибшего белоруса пострадало ещё 8 человек, 4 из которых были ранены осколками и ударной волной. Остальные находятся в состоянии шока, передала местная газета Times of Israel. О погибшем Евгении Фердере известно, что он около двух лет назад переехал в Израиль и работал в одной из гостиниц Тель-Авива.

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Ранее Telegraf.news писал, что израильское армейское руководство утвердило планы боевых действий в Ливане. На фоне активизации трансграничных боевых действий с боевиками ливанской шиитской организацией “Хезболла”, израильские военные заявили об “ускорения готовности сил на местах”, а также рассказали, когда могут перейти к этапу наступления на Ливан.

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