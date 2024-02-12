В Техасе женщина с маленьким ребенком вошла в церковь и открыла стрельбу

Опубликовано: 12.02.2024 09:59 , Обновлено: 12.02.2024

В техасском городе Лейквуд женщина открыла стрельбу в евангелистской церкви. Об этом сообщил ТВ-канал NBCDFW. По данным полиции, американка 30-35 лет вошла в церковь, когда там находились люди. В одной руке у нее была длинная винтовка, другой она вела за руку ребенка лет четырех-пяти. Оказавшись в здании, женщина начала стрелять.

Как рассказал один из очевидцев, которому удалось выбежать на улицу вместе с тремя дочерьми, он слышал по меньшей мере 20 выстрелов.

В результате ранения получили 57-летний мужчина и пятилетний мальчик. По некоторым данным, это тот самый ребенок, которого женщина привела с собой. Обоих пострадавших доставили в больницу. По сообщению телеканала, мальчик находится в реанимации критическом состоянии. У мужчины – ранение в бедро.

Стрелявшую ликвидировали сотрудники полиции.

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