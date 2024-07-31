Израиль убил главу ХАМАСа Ханию в столице Ирана

Опубликовано: 31.07.2024 07:45 , Обновлено: 31.07.2024

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля в иранской столице, куда он накануне прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Об этом сообщило местное агентство Mehr, ссылаясь на заявление иранского военно-политического формирования "Корпус стражей исламской революции" (КСИР).

В КСИР заявили, что один из ключевых фигур ХАМАС Исмаил Хания “принял мученическую смерть в Тегеране”, в собственной резиденции, на которую “совершили нападение”. Сообщается, что вместе с ним погиб один из его телохранителей. В Тегеране уже начали официальное расследование обстоятельств нападения.

Движение ХАМАС официально признало гибель главы политбюро и обвинило в нападении Израиль, назвав убийство одного из своих лидеров “серьезной эскалацией” палестино-израильского конфликта. Представитель движения ХАМАС Сами Абу Зухри, как сообщило агентство Reuters, заявил при этом, что убийство Хании не повлияет на позицию палестинских властей и не заставит их отказаться от своих целей в борьбе с Израилем.

“ХАМАС как движение достаточно сильно, чтобы пережить смерть любого из своих лидеров. Мы ведем открытую войну за освобождение Иерусалима и готовы заплатить любую цену”, — заявил представитель военизированного палестинского движения.

С израильской стороны пока никаких официальных комментариев от властей по поводу убийства Хании не последовало.

Как отметило агентство Reuters, Хания, проживавший в последние годы в Катаре, стал лицом международной дипломатии палестинского движения ХАМАС, особенно после обострения конфликта в секторе Газа после событий 7 октября. Известно, что трое сыновей и трое внуков Хании погибли в результате одного из авиаударов израильских военных по сектору Газа.

Между тем, прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан в мае этого года потребовал выдать ордер на арест Хании за совершение военных преступлений и преступлений против человечности.

Прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и трех лидеров ХАМАС