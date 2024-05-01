В Тбилиси спецназ разогнал из водомётов сотни протестующих против "русского закона"

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Опубликовано: 01.05.2024 14:21 , Обновлено: 01.05.2024

Накануне вечером, 30 апреля, в Грузии вновь вспыхнули протесты. Тысячи мирных жителей собрались на проспекте Руставели, чтобы высказать своё категорическое "нет" против действий властей. В частности, грузины борются с законопроектом об "иностранных агентах", который хотят принять в стране.

Полиция в столице Грузии применила водомёты, слезоточивый газ и светошумовые гранаты против толпы у здания парламента. Протестующие продолжают выступать против законопроекта, который, по словам оппозиции, направлен на подавление свободы прессы, сообщило издание Sky News.

После разгона тысячи людей продолжали блокировать главный проспект Руставели в Тбилиси, забаррикадировав его столиками кафе и мусорными баками. Некоторые кричали “рабы” и “русские” в адрес полиции.

Ожидается, что обсуждаемый закон потребует от СМИ и некоммерческих организаций регистрироваться как находящиеся под иностранным влиянием, если они получают более 20% финансирования из-за рубежа.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая выступает против законопроекта и чьи полномочия в стране довольно-таки условные, заявила, что репрессии были “совершенно необоснованными, неспровоцированными и несоразмерными”.

Законопроект усилил политические разногласия, настроив правящую партию “Грузинская мечта” против протестного движения, поддерживаемого оппозиционными группами, сообществами, знаменитостями и номинальным президентом. Оппозиция считает его авторитарным и имеющим сходство с российским законодательством, которое направлено против независимых СМИ.

Комментируя нынешние акции протеста в Тбилиси, член парламентской фракции «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе [link href=“https://www.apsny.ge/2024/pol/1714349438.php” target=“_blank” rel=“noopener”] пояснила [/link], что инициаторы «русского закона» пытаются «уничтожить гражданское общество перед выборами» и по сути проводят «русификацию» правления Грузии. Главу партии «Грузинская мечта» она сравнила с российским президентом Владимиром Путиным и заявила, что грузинский политик «хочет монополизировать власть, чтобы просто уничтожить всех, кто его критикует».

В Грузии на многотысячных протестах против «русского закона» произошли столкновения с полицией