В США запретили продавать технику от Apple. Помочь может только Байден, у него 5 дней

Опубликовано: 19.12.2023 18:42 , Обновлено: 20.12.2023

Комиссия по международной торговле США (USITC) запретила корпорации Apple продажи умных часов из-за проигранного патентного спора с компанией Masimo – производителем медицинского оборудования. Причиной спора оказались патенты, которые касаются технологии обнаружения уровня насыщения крови кислородом.

В компании уведомили, что продажи часов на сайте Apple прекратятся 21 декабря, сообщило издание 9to5Mac. И добавило, что в розничной продаже устройства перестанут быть доступны с 24 декабря.

Позже Bloomberg написал, что в Apple намерены обойти запрет, отключив в часах на уровне программного обеспечения функцию определения уровня кислорода в крови. В компании Masimo заявили, что этого шага будет недостаточно для снятия запрета.

Байден может наложить вето

Интересно, что вето на это решение может наложить президент США Джо Байден, срок у него по закону – до 25 декабря. Пока он этого не сделал.

К слову, в середине сентября власти Франции запретили продажи iPhone 12 на всей территории страны, причиной назвали «повышенный уровень опасного излучения». А в конце октября снова разрешили.

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