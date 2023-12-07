Британку сфотографировали у двух зеркал. Все отражения оказались разными! Мистика?

📷 Фото

Опубликовано: 07.12.2023 10:24 , Обновлено: 07.12.2023

Британская актриса Тесса Коутс пришла в салон свадебных платьев. И во время примерки попросила сотрудницу сфотографировать ее на iPhone. А когда увидела фото, обомлела: она сама и два ее отражения в зеркалах оказались разными!

Тесса Коутс рассказала, что на мгновение выпала из реальности, когда увидела фотографию примерки своего свадебного платья, написал wccftech.com. На снимке девушка и два отражения приняли три разные позы. Сама она стояла, держа одну руку опущенной вниз, другую – согнутой в локте. Однако в отражении слева опущенными оказались обе руки, а справа обе руки – согнутыми в локтях.

Коутс призналась, что не пользовалась никакими специальными режимами в телефоне, и результат привел ее в ужас.

«Я взглянула на фото, и у меня случилась настоящая паническая атака», – написала актриса в соцсетях.

Немного успокоившись, британка пришла в магазин Apple.

Консультант объяснил ей, что iPhone молниеносно делает серию снимков, даже если в программе отключены панорамная или серийная съемка. В момент съемки девушка двигала руками, а камера делала снимки, продвигаясь слева направо, поэтому на противоположных сторонах фотографии получились разные изображения. А потом искусственный интеллект свел снимки воедино.

После выхода Google Pixel 8, который при съемке делает несколько фотографий и выбирает лучшую, Apple начала тестировать аналогичную функцию. Однако причудливый эффект, получившийся на снимке Коутс, бывает очень редко.

Тесса Коутс

[info_b]Тесса Коутс – британская актриса в основном «сериального» жанра. Наиболее известные ее работы в сериалах – «Звездануться», «Как же хорошо…» и «Молодость».[/info_b]

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